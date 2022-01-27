周江勇被雙開 央媒指與螞蟻有勾連

螞蟻科技全資控股企業

涉事公司股東之一

通報指出，周江勇對中共中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；應私營企業主請託違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，伙同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。他面臨受賄罪的官司。

《中國經濟周刊》稱，在高官的落馬通報中，「與資本勾連，支持資本無序擴張」是第一次出現。「應私營企業主請託違規選拔任用幹部」的通報表述也不多見。報道提到在反腐專題片《零容忍》中提及的合作項目還有周江勇的弟弟周健勇與人合資創辦的優城聯合信息技術發展有限公司。螞蟻科技集團全資控股的上海雲鑫創業投資有限公司是優城聯合的股東之一，出資166.67萬元人民幣，佔股14.28%。

這家公司對外宣稱是一家聚焦「地鐵互聯網+」的高新科技公司，其實核心資源還是周江勇的權力。通過周江勇打招呼，優城聯合與寧波地鐵合作，第一筆業務就拿到了寧波地鐵移動支付系統的統籌權。

周健勇曾在媒體訪問表示，優城聯合與投資方阿里巴巴（螞蟻金服）攜手深耕寧波、輸出浙江，面向全國。

而天眼查App顯示的杭鐵優城科技有限公司股權結構中，優城聯合佔股55%，杭州地鐵集團佔股31.5%，而上海雲鑫創業投資有限公司投了135萬元人民幣，佔股13.5%。

何興祥濫用金融審批權重大風險

對於何興祥，通報稱他貫徹落實中共中央關於防範化解金融風險决策部署不到位、搞變通，甚至自行其是，濫用金融審批權造成重大金融風險，給國家造成特別巨大損失；向管理和服務對象放貸獲取大額回報等。他面對的控罪包括受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款等。