美擬因疫撤駐華官員 京：決策令人費解 外媒指維權者微信上月起受限

中亞5國元首阿根廷總統將訪華

中國政府網報道，在例行記者會上，外交部發言人趙立堅證實中亞5國烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克、土庫曼及塔吉克元首將來華，他說，5國元首多次表示，支持中方舉辦北京冬奧會，反對體育政治化。「中方熱烈歡迎中亞5國元首來華出席北京冬奧會開幕式，共同見證冬奧盛會。」他又提到阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Ángel Fernández）將於2月4日至6日出席北京冬奧會開幕式並訪華，「這是費爾南德斯總統首次訪華」。

公開信息顯示，目前已有聯合國秘書長古特雷斯、俄羅斯總統普京、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、阿根廷總統費爾南德斯、柬埔寨國王西哈莫尼及巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）、蒙古總理奧雲額爾登等已確定出席北京冬奧。

消息：1/4美使館人員家屬盼離中國

而路透社報道，近日傳出美國國務院擬以「中國疫情狀况」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。匿名消息人士表示，外交官員居家隔離應是基本要求，至於到發燒篩檢站檢測和醫院檢測則應本着自願原則，但美國政府不願或無法保護他們免於嚴格的檢疫隔離措施。而美國大使館內部調查顯示，多達25%的人員和家屬選擇盡快離開中國。

對此，趙立堅表示，中國防疫措施符合相關國際公約，中國目前無疑是世界上最安全的國家。從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。他稱，美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說。

官媒《環球時報》則引述匿名分析人士稱，這是華盛頓圖謀對北京冬奧會搞「外交抵制」的又一行動。未來一個月，不排除美國將採取更多針對中國和北京冬奧會的舉措。北京衛健委昨稱，截至昨日下午4時，新增6宗本土確診、兩無症狀感染者。

高瑜：這次微信關帳風暴太強大

除了防疫，外界亦關注冬奧期間中國的人權狀况。英國廣播公司（BBC）及法新社報道，中國維權人士和一些學者的微信帳號近幾周受到限制。有8人告訴法新社，他們的微信帳號從去年12月初以來一直受到某些限制，有些人無法完全使用他們的帳號。北京資深記者高瑜說：「這次關閉微信帳號的風暴太強大，史無前例。」她的帳號中群組聊天室等功能在去年12月20日首度遭到永久停用。

知名作家章詒和也是言論受管控的人士之一。微信受限後，BBC引述章詒和說：「一開始我很生氣，因為我無法讓別人聽到我的聲音。後來我覺得憤怒是沒有用的，只會有損我的健康。」她認為即使冬奧會後，這種管控也不會放鬆。

（綜合報道）

（冬奧倒數第8日）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676