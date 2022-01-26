廣州代市長：爭取國家出台南沙方案 推進粵港澳合作建設

GDP達2.82萬億 增8.1%

郭永航在政府工作報告中提到，廣州市2021年GDP為2.82萬億元，比去年增長8.1%，5年年均增長6.1%，民營經濟增加值、社會消費品零售總額、商品進出口總額均超萬億元，而明年經濟增長預期則為5.5%左右。

去年國務院提3方案獨欠南沙

在提及2022年計劃時，被劃為「打造高質量發展新引擎主陣地」的南沙佔了不少篇幅。郭永航說，積極爭取國家層面出台支持南沙與港澳全面合作實施方案，深入推進粵港澳全面合作示範區建設。去年9月，國務院出台《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，廣東三大自貿區獨欠「南沙方案」。

廣州市政府工作報告提到，要率先推動與港澳在金融互聯互通、科技創新、口岸通關等領域規則銜接，促進職業資格、行業標準、檢驗檢測等對接互認，深化南沙與粵港澳大灣區各機場的聯運合作。此外，廣州還將加快穗港智造合作區、穗港馬產業經濟圈建設。深入實施為港澳青年服務的「五樂計劃」，持續推進大灣區「菜籃子」工程。

此外，廣州亦有意打造大灣區國際金融樞紐核心引擎，發揮廣州期貨交易所引領帶動作用，協調推進期貨品種研發並上市，創建大灣區碳排放權交易所，同時推進設立大灣區國際商業銀行，謀劃建設大灣區跨境理財和資產管理中心，爭取數碼人民幣試點、國家區塊鏈創新應用試點落戶。

明報駐廣州記者