深圳百呎「龍牀盤」設計賽 網民：細如坐監 被指曝官方住房規劃意圖

根據深圳住建局上周五發布的《深圳市保障性租賃住房小戶型設計競賽公告》，本次競賽以「小戶型、新生活」為主題，針對新市民、青年人與基本公共服務從業人員等群體居住生活模式和功能需求作研究，通過對功能佈局、裝飾裝修、傢具產品、智能化的設計對戶內空間的「高效利用」。設計要求包含三種面積戶型單位，分別為實用面積12平方米、18平方米（約193方呎）和27平方米（約290方呎），所有單位均需滿足睡眠、起居、收納等基本功能需求。

須有牀獨立廁所收納空間

根據公告要求，12平方米的戶型，設計師要令單位內可以擺放牀、桌椅、收納空間，還要有獨立洗手間；18平方米的戶型，設計師不僅要滿足12平方米所具備的功能，還要增加廚房、洗衣機；而27平方米的戶型，則需要在18平方米的基礎上，再增加雪櫃的位置。

「像籠屋」 憂單位愈建愈小

設計比賽一等獎可獲得獎勵30萬元、二等獎20萬、三等獎10萬、優秀獎1萬。有報道稱，如果這種類型的單位被設計出來，比較適合單身、談戀愛的、或者不想生小孩的人群。不過網民則稱，這麼小的單位，感覺「像坐監」。還有不少人將這種單位與香港的「劏房」和「籠屋」比較，稱「這是像香港籠屋」，「深圳開始學香港那樣吧，劏房才是歸宿」，憂單位愈建愈小。

早在2017年，深圳曾舉行過「關於公共住房戶型設計的競賽」。獲得特等獎的戶型，還被深圳規模最大的公共住房項目長圳鳳凰英薈城採用。此次的保障性租賃住房小戶型設計的競賽，也間接曝露出深圳官方未來對住房規劃的意圖，可能會有不少只有12平方米的戶型誕生。

深圳在2016年曾出現「6平方米」的商品房住宅單位出售，當時被媒體稱為「鴿子籠」，引發了巨大爭議。在被曝光兩天後即引發規劃部門調查，很快被叫停售賣。