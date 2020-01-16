前日共246冬奧人員入境 覆檢12人病毒陽性

德國奧林匹克體育同盟（DOSB）醫療專家芭芭拉·加特納前日表示，北京冬奧會的閉環比世界上其他任何地方都要安全。加特納受訪表示：「我應當說，這個時候，運動員在北京比在德國安全。中國防疫思路是『動態清零』，對病毒容忍度極低。北京冬奧會的閉環管理提供比世界上任何其他地方都更加安全的保障措施。」

國務院組織16督導組防控風險

新華社報道，應急管理部昨日表示，國務院安全生產委員會辦公室近日組織16個督導檢查組，從農曆新年前至3月底，對31個省、區、市和新疆生產建設兵團開展農曆年、冬奧期間安全生產督導檢查，推動各地進一步强化重大風險防控，堅决遏制重特大事故，確保農曆年、冬奧、全國兩會等重要時段安全生產形勢穩定。其中重點督導檢查去年以來道路交通、建築施工、城鎮燃氣等高危行業領域風險防控情况，以及地方各級政府針對春節、春運、冬奧會、全國兩會等重要時段安全生產工作部署情况等。

（冬奧倒數第9日）