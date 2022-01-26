歐美抵制「礙華發展」 京學者：需提防「小動作」

近日，美國、荷蘭、德國等國以中國存在網絡安全問題為由，警告本國運動員參加北京冬奧會期間不要攜帶個人手機和電腦。中國官方稱之為「倒打一耙，無中生有」。對此，北京多位專家學者對本報表示，中國需提防美國和西方接下來的潛在「小動作」。

王義桅：不排除運動員暗示政治話題

中國人民大學國際關係學院教授王義桅稱，赴華的美國為首的西方官員，屆時可能還會以「影響運動員自由」等藉口攻擊中國防疫政策，同時不排除個別運動員可能以個人名義在頒獎禮或比賽之時拉條幅、做手勢，暗示一些政治敏感話題。中國對此要嚴格遵守國際奧林匹克運動規範，做到無可指摘。王義桅認為，美國和部分西方國家表面上「抵制」北京冬奧會，實際是要阻礙中國發展。一方面，冬奧會已成為中國中產階級崛起的標誌。與夏季奧運會的項目不同，大部分冰雪運動中產階級以上群體才能消費。藉冬奧會契機，中國帶動了3.4億人參與冰雪運動，與之相對，美國的中產階級一直在縮水，通貨膨脹達到40年來的最高值。另一方面，藉冬奧會舉辦，中國將推廣包括氫能源在內的引領全球的創新理念和技術。為實現碳中和，中國近年來大量使用綠色能源，這是中國提出的生態文明思想的一部分，也是人類生產生活方式的進步。換言之，中國已經從模仿者、追趕者轉型為引領者，這是美西方真正焦慮之所在。

達巍：西方政治化 中國無需隨之起舞

「面對中國蒸蒸日上的發展態勢，美西方無法在別的地方進行阻攔，只好找些意識形態的說辭，形塑『中國違背普世價值』的輿論攻勢。」清華大學戰略與安全研究中心主任達巍向記者表示，對此中國首先應有足夠自信。

達巍稱，冬奧會本身是一次疫情之下重新開放、團結共聚各國民眾的體育盛會。美國和一些西方國家一廂情願地將奧運會政治化，中國卻無需隨之起舞。「還需注意的是，冬奧會是在中國的正月春節舉辦的。春節講溫情、和睦，這與競技運動的個人主義達成一種平衡，應當成為東西方文明對話的良好契機。」

特約記者 鄧明迪

（外交抵制）

（冬奧倒數第9日）