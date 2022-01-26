立陶宛13人出賽冬奧 迄今最大規模代表團

新華社報道，立陶宛奧委會主席、奧運冠軍戴娜·古津內維奇（Daina Gudzinevičiūtė）說：「這並不容易，因為全球疫情形勢依然緊張，但我相信無論是運動員，還是代表團的負責人和參與者，都會迎接挑戰，冬奧運動員需要大家全心全意地支持。」立陶宛代表團團長阿涅·瓦納吉內稱：「我們仍在協調這次旅程的細節，參與者將乘坐包機或經批准的臨時商業航班進入中國，我們將努力滿足冬奧的所有安全要求，參與者的安全是重中之重。」

俄官媒：烏促選手勿跟俄國人同框合照

在2018年平昌冬奧上以9金、8銀、6銅排名第三的美國，派出222名運動員參賽，包括多名冠軍選手。此外，俄烏邊境局勢持續緊張，今日俄羅斯（RT）報道，烏克蘭體育部長近日提醒運動員在北京冬奧不要與俄運動員站在一起，以免被拍到引發爭議。

而對於韓國國會議長朴炳錫赴華出席冬奧開幕式，中國外交部發言人趙立堅表示歡迎，並稱韓國是上届冬奧東道國，韓方一直積極支持中方成功舉辦北京冬奧，這符合奧林匹克精神，也是中韓友好的表現，中方願同韓方一道，以北京冬奧為契機，推動中韓戰略合作伙伴關係不斷邁上新台階。

（外交抵制）

（冬奧倒數第9日）