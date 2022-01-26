「中國風」主媒體中心成打卡點

在舉辦世界知名賽事時集中展示本國傳統文化是國際慣例。本次北京冬奧會亦如是，中華傳統元素比比皆是，尤其在冬奧會主媒體中心。如面積並不算大的「北京故事」展廳，購買契合虎年新年的布老虎、具有本地特色的「北京兔爺」等紀念品和小擺件的人絡繹不絕。記者注意到，除了傳統造型以外，展廳內的「北京兔爺」還增添了奧運元素，出現了冰球、花樣滑冰等新造型。

主媒體中心二層的「中醫藥文化展示空間」，以影片、圖文、實物、AI交互體驗等形式作展示。據講解員肖雁貞介紹，展廳最吸引人的半身銅人其實是模擬古代針灸銅人教學模具。銅人的周圍還有兩個環，大環上面寫着二十四節氣，小環上面寫着十二經絡，兩個環的周邊還有水波紋裝飾，地上則是一個八卦造型的圓盤。銅人的正上方還能看到中國傳統28星宿，寓意着中國中醫藥起源於古天文學。展廳外的大熒幕顯示屏則不定時播放太極拳的演示影片，如能跟着演示準確地打完一套太極拳，還能贏得一份裝有書簽或五禽戲的禮物。

新聞發布廳用節氣命名

此外，主媒體中心的4個新聞發布廳是以二十四節氣命名。位於一層的「立春」廳是主媒體中心面積最大的新聞發布廳，文字記者座席有400個。位於二層的其他三個面積較小的新聞發布廳則分別以「大寒」「驚蟄」「冬至」來命名。

特約記者 鍾健

（冬奧倒數第9日）