「中國風」主媒體中心成打卡點

【明報專訊】紅牆灰瓦，兩盞紅彤彤的大燈籠懸掛在屋檐下，仿古門的兩側擺放着北京冬奧會吉祥物冰墩墩和北京冬殘奧會吉祥物雪容融，這是位於北京冬奧會和冬殘奧會主媒體中心二層北側的一處「中國風」小景，也是不少中外記者和志願者拍照打卡的「網紅地」。
在舉辦世界知名賽事時集中展示本國傳統文化是國際慣例。本次北京冬奧會亦如是，中華傳統元素比比皆是，尤其在冬奧會主媒體中心。如面積並不算大的「北京故事」展廳，購買契合虎年新年的布老虎、具有本地特色的「北京兔爺」等紀念品和小擺件的人絡繹不絕。記者注意到，除了傳統造型以外，展廳內的「北京兔爺」還增添了奧運元素，出現了冰球、花樣滑冰等新造型。
主媒體中心二層的「中醫藥文化展示空間」，以影片、圖文、實物、AI交互體驗等形式作展示。據講解員肖雁貞介紹，展廳最吸引人的半身銅人其實是模擬古代針灸銅人教學模具。銅人的周圍還有兩個環，大環上面寫着二十四節氣，小環上面寫着十二經絡，兩個環的周邊還有水波紋裝飾，地上則是一個八卦造型的圓盤。銅人的正上方還能看到中國傳統28星宿，寓意着中國中醫藥起源於古天文學。展廳外的大熒幕顯示屏則不定時播放太極拳的演示影片，如能跟着演示準確地打完一套太極拳，還能贏得一份裝有書簽或五禽戲的禮物。
新聞發布廳用節氣命名
此外，主媒體中心的4個新聞發布廳是以二十四節氣命名。位於一層的「立春」廳是主媒體中心面積最大的新聞發布廳，文字記者座席有400個。位於二層的其他三個面積較小的新聞發布廳則分別以「大寒」「驚蟄」「冬至」來命名。