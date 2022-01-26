疫後首見外賓 習晤國際奧會巴赫 稱90國近3000運動員赴冬奧 得到國際支持

中國代表團天安門宣誓出征

據央視、中新社等內地媒體報道，在天安門廣場，運動員們首先觀看了升國旗儀式，一起高唱《義勇軍進行曲》。升國旗儀式後，在平昌冬奧會金牌得主武大靖的帶領下，運動員和教練員代表們一起作出征宣誓。儀式最後，衆人整齊劃一地高呼：「為了祖國衝衝衝，不負人民拼拼拼！中國必勝、祖國萬歲，中國冰雪，加油、加油、加油！」出征宣誓之後，中國體育代表團的運動員們將陸續進入閉環管理，做好最後衝刺，全力備戰北京冬奧會。

習近平昨日下午與巴赫會晤時指出，經過6年多籌辦，北京冬奧會各項準備工作已經就緒，即將如期如約順利舉辦。「我們將兌現承諾，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。這是新冠肺炎（病毒）疫情發生以來首次如期舉辦的全球綜合性體育盛會，是對『更快、更高、更強——更團結』奧林匹克新格言的成功實踐」。

習：有信心保障相關人員健康安全

習近平表示，北京冬奧會也得到國際社會的支持，有約90個國家和地區近3000名運動員參加，是設項和產生金牌最多的一屆冬奧會，給更多運動員在這裏實現他們的夢想提供了機會。「我們以運動員為中心，盡一切努力做好場館設施等硬件、軟件保障，做好全方位服務。我們完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全」。

巴赫：國際普遍反對體育政治化

巴赫表示，此次一些國家首次派團出席冬奧會，充分表明北京冬奧會得到了國際社會的廣泛支持，國際社會也普遍反對將體育政治化。希望虎年不僅成為勇氣之年、力量之年，也成為中國人民健康幸福之年。北京冬奧會將成為世界送給中國人民最好的虎年禮物。

根據各國際單項運動組織近日陸續公布的北京冬奧會相關項目參賽資格，在7個大項、15個分項、109個小項中，中國體育代表團至少取得96個小項的參賽資格，其中包括190個參賽席位，參賽運動員總數將超過160人，創下中國代表團參加冬奧的歷史新高。其中中國代表團在31個小項上是首次參加冬奧會。根據賽程，中國混雙冰壺隊將是首支亮相北京冬奧會賽場的中國運動隊。2月2日晚，他們將在國家游泳中心「冰立方」與瑞士隊作循環賽的第一場比賽。

冬奧村將於明日（27日）正式開村。在冬奧村內，如今已充滿「中國風」，例如北京冬奧村，設計理念來自北京四合院的形式，兩處中心綠地園林景觀融入清代乾隆年間的《冰嬉圖》元素；各公寓則已提前擺放了帶有中國傳統文化元素的中國皮影、中國剪紙等。

綜合報道

（冬奧倒數第9日）

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