創新科技建場館 智能管理場內賽事

可轉換結構建造 水立方變冰立方

在場館建設改造中，國家速滑館「冰絲帶」應用BIM（建築信息模型）技術、機械人技術和智能系統技術構建出一顆智慧「大腦」，建成世界體育場館中規模最大的單層雙向正交馬鞍形索網屋面；中國國家游泳中心「冰立方」採用可轉換結構體系，及可拆裝製冰系統等技術，是世界上首次採用智能化技術建立泳池轉換冰場，以及首個在泳池上架設冰壺賽道的奧運場館；國家雪車雪橇中心「雪游龍」克服不利地形依山而建，使用自主研發的混凝土材料，將1.9公里長的賽道一次性噴射澆築成型，建成全球首條360度回旋彎賽道。

為創造安全、精彩的競賽與觀賽體驗，北京冬奧各場館亦「各顯神通」。北京市科學技術委員會此前曾介紹，計劃在多個場館佈置氣溶膠採集器，進行公共空間生物氣溶膠新冠病毒檢測，為冬奧會提供全面氣溶膠新冠病毒檢測保障。以五棵松體育中心和首都體育館為代表的各奧運場館，還全面配備提供消毒、物流和生活服務的智能機械人、瞬時檢測記錄健康狀况的「數字哨點」和目前世界上最小、最精確的可穿戴式連續智能測溫設備「腋下創可貼」。

同時，擁有智慧「大腦」的冬奧場館可根據場館內外環境變化實時調控賽道狀態，讓冰雪始終處於最佳狀態。在智能場館系統的指揮下，還將利用場館坐席和站席觀賽環境的舒適性提升技術，10秒內實現零下20℃至40℃以上的快速升溫，並提供多種高精度拍照導航服務，及基於5G技術的8K+VR（虛擬實境）以及360度低時延定製化視角觀賽服務，讓場館內外觀眾只需一部手機便可觀賞冬奧賽事。

（冬奧倒數）