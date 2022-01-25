防疫手冊定6原則 抵離京全程禁接觸公眾

周一入境涉奧人員4陽性

北京冬奧組委表示，在周日（23日）機場入境529名涉奧人員中，經海關檢測後，複檢陽性4人，其中運動員及隨隊官員1人，其他利益相關方3人。此前，冬奧會和冬殘奧會組委會官網披露，自1月4日至22日，機場入境涉奧人員總數累計2586人，經海關檢測後，複檢陽性39人，均來自其他利益相關方。

冬奧確診者送指定隔離設施

根據手冊，冬奧會期間將採取全方位、全流程的閉環管理。外國涉奧人員從進入首都國際機場起，就進入了閉環的環境中。在閉環內，所有涉奧人員須進行每日健康監測和核酸檢測，只能乘坐專用車輛往返指定場所（包括競賽場館和住地等），確保與閉環外公眾或各類人員無任何接觸。違反規則的選手要承擔違紀後果，嚴重者可能被取消參賽資格。賽事結束後，外國涉奧人員直接離境，中國涉奧人員需隔離21天。

全球疫情形勢趨緊，賽會期間可能出現感染者或小規模聚集性疫情，北京冬奧組委對此也作出預案。一旦有無症狀感染者出現，將送至專門的隔離設施。對於有症狀的感染者，將送至定點醫院，符合出院標準或者解除隔離標準後，可離開醫院和隔離設施。相關的密切接觸者，需要按照政策單獨居住，在滿足防疫要求後，可以在有條件的情况下比賽或者工作。

為減少疫情傳播風險，冬奧會的觀眾政策也作出調整，將定向組織觀眾現場觀賽。冬奧組委方面表示，從理論上說，冬奧會的防疫設計已考慮到各方面要素。從實踐層面，去年底在北京舉辦的一系列國際測試賽已實踐防疫手冊中的相關政策和措施。中國本土實施近兩年的動態清零政策亦累積快速處理突發事件、將病毒傳播範圍最小化的充足經驗。

閉環外，中國多地正迎戰新一輪疫情。北京市近日陸續通報了Omicron 和Delta 病例。北京一方面迅速開展流調（流行病學調查）、篩查、管控、溯源工作，一方面也升級防疫措施，進一步嚴格進返京管理。北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春表示，北京冬奧組委一直關注疫情變化。從1月4日啟動的閉環管理情况看，總體情况可控。他同時表示，保留相關的空間，根據疫情變化的形勢進行調整。

（冬奧倒數）