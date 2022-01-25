工作人員須每天檢測 酒店查疫苗健康碼

閉環管理是北京冬奧會為防控疫情採取的一種特殊管理方法。按照《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》，入境涉奧人員和相關工作人員均實行全流程、點對點、全封閉的閉環管理。北京首都機場為冬奧開闢了專用停機位、人員專門區域、專門通道和流線，形成完整閉環。

根據《防疫手冊》提出的疫苗原則，除個別運動員和隨隊官員可醫學豁免外，其他所有涉奧人員需要在來華至少14天前完成疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理。

進閉環前須96小時內驗兩次

冬奧期間，記者所入住的閉環酒店是位於北京北四環北邊的北辰亞運村賓館，這裏入住的多是涉奧工作人員和媒體人員。根據北京冬奧組委要求，記者需在入住酒店前96小時內完成2次核酸檢測，2次核酸檢測間隔時長超過24小時且為陰性方可進閉環。北辰亞運村賓館外鐵門緊閉，門口還有安保人員維持秩序。入住的國內中方人員需核驗身分證件、核酸檢測證明、疫苗全程接種證明和北京健康寶綠碼等方可入內。

須戴N95等醫用防護口罩

在閉環內，無論是酒店工作人員還是主媒體中心的安檢人員、餐廳服務員等，均全程佩戴N95口罩和透明面罩。與內地民眾在疫情期間普遍佩戴醫用口罩不同，北京冬奧組委要求閉環內的涉奧人員需全程佩戴無呼吸閥的N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。

閉環內的場館，每間隔一段距離就設有一台自動感應手部消毒機，只需把手放到消毒機下方，機器就會自動感應釋放消毒液，以減少手部接觸，避免交叉感染。此外，酒店保潔人員在進行房間清掃時也是「全副裝備」，身著淺藍色的一次性防護服完成清掃工作。

（冬奧倒數）