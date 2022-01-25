工作人員須每天檢測 酒店查疫苗健康碼

【明報專訊】北京冬奧會主媒體中心昨（24日）起開始24小時運營。當天上午8時許，已提前入住閉環內酒店的記者，循例到酒店後門外的核酸檢測點通過咽拭子方式完成當天的核酸檢測，同時通過手機上的「冬奧通」App填寫體溫、是否發熱咳嗽等信息，完成每日健康監測。這是進入北京冬奧閉環管理的涉奧人員每天都要完成的防疫步驟。
閉環管理是北京冬奧會為防控疫情採取的一種特殊管理方法。按照《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》，入境涉奧人員和相關工作人員均實行全流程、點對點、全封閉的閉環管理。北京首都機場為冬奧開闢了專用停機位、人員專門區域、專門通道和流線，形成完整閉環。
根據《防疫手冊》提出的疫苗原則，除個別運動員和隨隊官員可醫學豁免外，其他所有涉奧人員需要在來華至少14天前完成疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理。
進閉環前須96小時內驗兩次
冬奧期間，記者所入住的閉環酒店是位於北京北四環北邊的北辰亞運村賓館，這裏入住的多是涉奧工作人員和媒體人員。根據北京冬奧組委要求，記者需在入住酒店前96小時內完成2次核酸檢測，2次核酸檢測間隔時長超過24小時且為陰性方可進閉環。北辰亞運村賓館外鐵門緊閉，門口還有安保人員維持秩序。入住的國內中方人員需核驗身分證件、核酸檢測證明、疫苗全程接種證明和北京健康寶綠碼等方可入內。
須戴N95等醫用防護口罩
在閉環內，無論是酒店工作人員還是主媒體中心的安檢人員、餐廳服務員等，均全程佩戴N95口罩和透明面罩。與內地民眾在疫情期間普遍佩戴醫用口罩不同，北京冬奧組委要求閉環內的涉奧人員需全程佩戴無呼吸閥的N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。
閉環內的場館，每間隔一段距離就設有一台自動感應手部消毒機，只需把手放到消毒機下方，機器就會自動感應釋放消毒液，以減少手部接觸，避免交叉感染。此外，酒店保潔人員在進行房間清掃時也是「全副裝備」，身著淺藍色的一次性防護服完成清掃工作。