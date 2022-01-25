冬奧閉環防疫 志願者須待環內86日 場館外圍全封閉保安把守 京市民：不憂受感染

明報特約記者 孔令媛 朱亦方 鄧明迪 胡達穆 鍾健

冬奧臨近，所有北京市民都收到一條交通提示，若與冬奧車輛發生事故，不要去「敲對方車窗，要求對方下車」，只可在車內等待交警，不要與對方有任何接觸。這是北京冬奧會閉環管理的一部分。

工作人員專車接送 二維碼簽到

北京冬奧組委稱，閉環於1月4日啟動試運行。它涵蓋冬奧會場館的封閉區域和指定食宿區域，冬奧會參與者必須使用指定交通工具在不同地點之間穿梭，「相當於由一系列『泡泡』組成」。與2021年的東京奧運會不同，北京的閉環外圍是封閉的，且有安保人員守衛。

外交學院大二學生郭力堃作為志願者，是最早進入閉環的一批工作人員，目前在位於「冰立方」附近的北京冬奧會主媒體中心工作。他每天從隔離酒店乘專車到主媒體中心返工。郭力堃對本報表示，他們通過手機二維碼（QR code）完成所有簽到，這道程序也記錄所有人的行程軌迹，以便應對突發事件。

機械人餐飲清潔 減場內人員

他說，為了減少隔離人員，本屆冬奧會在閉環內啟用大量智能設備代替人工。目前，大量餐飲食品由機械人廚師製作，並由機械手傳送，智能雪糕機和咖啡機也將陸續啟用。場館大部分清潔工作亦由智能掃地機完成。

郭力堃表示，雖然不能出閉環，但是組委會提供足夠的生活用品和防疫物資，還提供健身房、按摩椅、棋牌桌遊等休閑設備，還會開放網球、羽毛球、籃球及乒乓球等運動場，「閉環中也可以收發快遞」。根據冬奧《防疫手冊》規定，中國涉奧人員在比賽後需隔離21日，連同賽後隔離，郭力堃需在閉環中待86日。

對中國北歐兩項隊體能教練陳聰航來說，他的「閉環」生活在2月4日賽事開始時便結束。他目前負責河北淶源訓練基地的運動員賽前訓練，需要與賽事閉環進行銜接。該基地同時也是冬奧會的備用賽場。

志願者劉安彤表示，根據工作手冊，閉環內防疫政策非常嚴格，許多升降機不對入住人員開放，需要走樓梯，用膳時需領取後回房間吃，乘坐班車時坐客率不能超過50%，除吃飯、飲水、睡覺外全程須佩戴N95口罩。

自周日（23日）起，冬奧村試運行，各國各地區代表團將陸續進入冬奧閉環。在閉環管理試運行期間，將有近3000人來華工作，冬奧組委稱，這也是對賽時閉環管理的實戰檢驗。從這幾天的情况來看，管理體系運轉比較好，經過了數個入境高峰考驗，入境通關順暢，住宿、餐飲和交通保障有力，閉環內工作安全有序，舉辦城市民眾生活也沒受到影響。

觀眾：被告知觀賽後或需隔離

住在冬奧場館「冰立方」附近的楊鈞每天仍在場館附近散步，他稱不擔心冬奧會會讓自己感染新冠病毒，他認為閉環安保完善，「並不會給公眾靠近的機會」。而同樣住在附近的董琪則稱會提醒自己孩子，哪裏是閉環酒店，讓他盡可能遠離。有幸成為冬奧會賽事觀眾的韓松告訴記者稱，據管理方透露，觀眾和賽事人員在場館將有不同的出入口，原則上不會與賽事人員有任何接觸，但她被提示觀看比賽後，可能需要居家隔離14天。

（冬奧倒數）