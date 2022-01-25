被父母賣掉、養父母雙亡、遭校園網絡欺凌 尋親成功後遭「二次遺棄」 河北青年仰藥亡

稱「想要一個家」 生母斥貪財

劉學州在上月發布影片尋親，其後警方透過DNA找到他在山西大同的親生父母，但並非所有尋親故事均大團圓結局。劉曾在直播中透露，發現無論是生父或生母都不想要他。近日有內地傳媒報道，其生母在微信封鎖劉學州，並稱劉要求她與現任丈夫離婚，以及幫他在河北買樓，指控他貪財。劉學州則指父母顛倒黑白，決定要起訴他們拐賣兒童罪和遺棄罪。

昨天凌晨，劉學州在微博發表長文〈生來即輕，還時亦淨〉，講述自己一出生便被父母賣掉做彩禮，四歲養父母雙亡等悲慘遭遇。對於在網上引起爭議、要求買樓一事，他提到，自己與生母在電話中說的是「我想要的是一個家」，但母親就指控劉在逼她。他也曾跟生父提過要求一個住所，卻被稱生父稱是「白眼狼」。最終劉學州狠下心決定起訴，卻在抖音、微博收到謾罵和攻擊。

微博發遺書 網民難挽悲劇

劉並提到，手機裏有證據和錄音，希望警員能替他的一生劃上完美句號。不少網民看到文章後急忙報警求助，不過劉學州最終被發現在海邊吞藥自殺。養家親屬稱，此前未發現劉有輕生迹象，但已吃抗抑鬱藥一年多，近日曾稱睡不着。

澎湃新聞昨晚報道，大同市公安局新榮分局接到多名網民關於劉學州被買賣一事的報警，目前正展開調查。封面新聞昨引述劉學州養家親屬稱，難以接受噩耗，而劉的親生父母，已被大同警方要求協助調查。