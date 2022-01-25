莫里森微信「被易手」 變華僑資訊帳戶 澳議員斥華政治干預 外交部：沒興趣干涉

去年無法登入 屢提請求未成功

據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、路透社報道，莫里森在2019年大選設立的微信公眾號，有76,000個追蹤者，但在未獲知會的情况下，在一月初被「改頭換面」，更名為「澳華新生活」，簡介稱「為澳洲華僑提供生活資訊」。而原本頭像上的莫里森照片，亦被改為新帳號的標誌；管理人也變更為「福州九八五信息科技有限公司」。

報道指，因澳洲五月將舉行大選，莫里森原本打算趁下月農曆新年假期，在有關帳戶宣傳政策，不過團隊自去年七月起已無法登入帳號，最新的帖文仍然是去年7月9日發出的文章。知情人士稱，莫里森辦公室曾多次向微信提出請求，希望重新獲得該帳戶的訪問權限，但沒有成功，最近一次請求是在1月10日。近日有追蹤者收到通知，如果不立即退出追蹤這帳戶，將自動成為新頁面的追蹤者。

買家：純屬合法商業行為

據路透社及澳洲特別廣播協會（SBS）稱，新帳戶管理人福州九八五公司負責人黃愛鵬表示，並不知道原帳戶與莫里森有關，又稱「帳戶是原公眾號負責人轉移過來的」，購買只是因為它有巨大的粉絲群，「純屬合法商業行為」。據微信規定，只有中國公民才能以個人名義開通公眾號，為了繞過這一障礙，莫里森辦公室委託一間中國機構、透過一名來自福建的紀姓中國公民登記帳號。

澳政黨宣傳平台 議員促杯葛

被問及為何該負責人會出售，他稱不了解。至於如何使用這一帳號，他稱原本打算刪掉舊有的（莫里森）帖文，現在只能等待騰訊答覆。騰訊周一發表聲明表示，事件涉及帳戶擁有權的糾紛，強調會按社交平台規定處理，將進一步調查。

澳洲國會安全暨情報委員會主席、自由黨參議員帕特森（James Paterson）批評，莫里森的微信公眾號被盜用屬嚴重事件，是中國管制言論延伸至海外，並在民主國家實行政治干預的確鑿證據,他呼籲澳洲政治人物主動杯葛微信。澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）則認為，澳洲即將舉行大選；從時間點看來，是針對澳洲的政治干預。

外交部發言人趙立堅表示不了解情况，建議記者詢問莫里森及其公眾號運營團隊，又稱所謂中國干涉純屬污蔑抹黑，無稽之談。「我們從不、也沒有興趣干涉他國」。澳洲有120萬華人，兩大政黨自由黨及反對黨工黨，自2019年起使用微信與澳洲華裔選民溝通。目前，莫里森的對手工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的微信公眾號仍正常使用。

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