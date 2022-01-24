上海稱佈局車用晶片 業界料生產愈趨困難

據《解放日報》、上觀新聞等內地媒體報道，龔正表示，新能源汽車是汽車產業發展的重要方向，上海對此高度重視，正加快打造具有全球影響力的新能源汽車發展高地。

上海新能源車去年產值突破1600億元（人民幣，下同），按年增長200％；產量達到55萬輛，按年增70％；全市累計使用新能源汽車超過67萬輛，其中去年超過25萬輛，佔新車銷售43％。上海也是全國新能源汽車保有量最多的城市，目標到2025年全市新能源汽車產量超過120萬輛，產值突破3500億元，建成滿足125萬輛以上電動汽車充電需求的充電網絡。

龔正稱解決「缺芯」問題 未提方法

龔正說，近年來，上海已從供需兩端推出一批支持政策，近期還將出台實施意見，比如推動充換電等基礎設施建設。很多新能源汽車都是智能網聯汽車，去年下半年開始，智能網聯汽車「缺芯」問題比較嚴重，因此上海也正加大力度佈局車規級晶片的生產，盡快解決汽車「缺芯」問題。

數間晶片企業同在上海發展

在記者會上，龔正並未詳細闡述上海如何加大佈局汽車晶片生產。目前，上海是國內集成電路產業起步最早、產業鏈最完整、綜合技術水平最高的地區。自2020年9月，美國特朗普政府宣布限制對華晶片出口後，上海政府曾提交報告稱，上海爭取在2021年對12納米晶片實現量產。包括華為海思、紫光、中芯國際等中國晶片企業均在上海發展，其中中芯國際更已成為中國晶片製造的龍頭企業。

受疫情影響，晶片短缺去年嚴重困擾全球的汽車業，包括豐田、大眾、福特、通用等眾多車企因此多次減產甚至停產。內地汽車市場也受到晶片短缺影響連續多月銷量下滑。

據台灣電子業供應鏈媒體Digitimes報道，業內人士預估，汽車晶片短缺將持續到今年，特別是8吋晶圓廠生產的晶片可能到2025年才會有所緩解，因為未來幾年8吋晶圓廠的大部分產能已被完全預訂，擴大產能也愈來愈困難。