台增52個案 陳時中籲用「實聯制」

中央社報道，蘇貞昌昨臨時新增行程到疫情指揮中心視察，被問到會否升為最高的「三級警戒」時作出上述回應。蘇貞昌呼籲還沒打疫苗的民眾盡快接種，未打第三針的也加快，保護自己，也保護社會。

陳時中昨在記者會上鼓勵民眾落實「實聯制」，萬一與確診者有足迹重疊，就會有警訊，也是個保障，但有些場合若過度要求，就會有糾紛，並不樂見。陳時中說，前段時間坊間有聲音認為「實聯制」好像很浪費，沒人染疫時就會覺得浪費，疫情發生時就會說為何沒有做好，這一次的教訓就是若有做好「實聯制」，就不會漏掉兩宗確診個案，疫情就會相對緩和。「實聯制」以二維碼登記，民眾如到訪公眾場所，或搭乘大眾運輸工具，需要發送簡訊報告行蹤，而簡訊由電訊業者保留28天，僅供相關政府機關使用，民眾不會留下個人資料。

國民黨停聚會

朱立倫：盼執政者為民把關

此外，國民黨主席朱立倫昨表示，已對黨內宣布禁止大型的餐會、聚會，農曆年間國民黨不會有任何大型聚會，也不會號召民眾聚會，發放福袋或春聯會用最低調、最小型的方式，如果疫情繼續延燒，則會取消。朱立倫說，目前疫情看起來是愈來愈嚴重，國民黨作為在野黨，對於防疫一定是同心協力，希望執政當局跟所有防疫單位這次一定要為民眾把關、守好，因為接下來就是農曆新年，各行各業都不希望重蹈半年前覆轍。

（綜合報道）

（新冠疫情）