冬奧覆檢39陽性 場館「閉環」管理

北京疫情向外擴散

北京正面對Delta和Omicron疫情的雙重夾擊，前日下午至昨日下午新增9宗個案，其中最嚴重的豐台區全民核酸檢測，並暫停聚集活動。當局嚴防死守外地疫情輸入首都，卻阻不了北京疫情向外擴散。山東濟南市和聊城市、山西大同市昨一共新增4宗個案，均與豐台區西南郊冷庫有關；河北雄安新區也有兩宗來自北京的個案。昨日召開的北京疫情防控工作領導小組會議要求，風險人員要就地管控，對已出京的要第一時間橫傳外省區市，防止風險外溢，風險區域人員原則上不出京。

濟南的兩名患者是長途貨車司機，曾在豐台區西南郊冷庫與上周四（20日）確診的個案有接觸。聊城的無症狀感染者是豐台區西南郊冷庫的工作人員；大同的32歲女患者也供職於豐台區西南郊冷庫。

另據國家衛健委昨通報，內地前天報告新增56宗確診，本土病例19宗，分別是北京9宗，天津5宗，廣東3宗，河南1宗及雲南1宗。