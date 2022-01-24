冬奧預開村 防疫機械人迎代表團 智能睡牀鬧鐘「推醒」選手 打鼻鼾調節頭部高度

20國先遣進村 周四正式開村

中新社和中新網報道，昨起至周四（27日）各代表團先遣人員將分批入住3個冬奧村，做好前期準備後，周四正式開村，迎接所有冬奧代表團的運動員及隨隊官員。北京冬奧村位於北京奧體中心南端，共有20棟住宅，提供2338個牀位；延慶冬奧村位於延慶賽區核心區南區東部，依山而建，冬奧期間將接待近90個國家和地區的1200多名運動員和隨隊官員；張家口冬奧村位於張家口賽區核心位置，冬奧會期間將接待79個國家和地區的2000多人。

無需除口罩 1秒識別身分

冬奧村多處運用先進科技。抵達冬奧村後最先迎客的是「智能防疫員」，該設備可讓到訪者在毋須除口罩的情况下，1秒內完成識別身分、智能測溫等8個查驗環節。「智能防疫員」自帶感知設備，相關人員只需刷有效身分證件，機械人便可迅速識別人員身分，判斷其健康狀態，顯示屏上會呈現證件照片、核酸檢測、接種疫苗等信息，並給出「未見異常」等狀態提示。

在運動員公寓中，每套戶內都裝備獨立冷氣系統和新風系統，即使在不開窗情况下，也可為室內提供新鮮空氣。此外，智能溫度調節系統、智能紅外線感應、可視對講等10多種功能，均可透過房間內控制器進行統一操作。

睡牀採用記憶棉材質，其形態可依據個人習慣調整。據介紹，每張牀配有遙控器，可調成睡姿、坐姿等不同場景，不同模式能為不同使用場景下人體脊柱提供最佳支撐。張家口冬奧村住宿運行團隊副經理指出：「這張牀，就是掉落一根羽毛，它都能感知到。它的智能主要體現在牀墊上，用的是記憶棉牀墊，牀墊內有個傳感器，可以實現按摩功能、零壓力功能、鬧鐘推醒的功能。」只要下載App，設置鬧鐘，牀在設定時間會自動起降；而一旦運動員睡覺打鼻鼾，智能牀識別後會調節頭部的高度，從而緩解呼吸不順。

而在冬奧村大堂以及健身房等公共區域，面對人員流動更為複雜的情况，冬奧村在其中裝備了健康環境監測與改善調節系統。其中的環境防疫風險預警算法，透過環境、機電、安防等多個系統聯動，能夠實現病毒傳播風險預警、消毒設備提前開啓。

配備呼叫胸牌 可精準定位

冬奧村同時也是冬殘奧村，智能運維管理平台可顯示無障礙洗手間、無障礙坡道、盲道等設施信息，並對起點至各目的地之間滿足無障礙要求的計算最佳路線，將結果推送給無障礙需求人士導航；為應對突發狀况並提升緊急服務效率，冬奧村還為一綫服務人員配備智能呼叫胸牌，以實現一鍵呼叫、通話及平台精準定位。

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