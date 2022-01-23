不認子殁 「最辛苦中國人」請律師維權

岳宗顯日前受訪曾指控威海警方推卸為他尋子責任，威海警方21日通報稱，2020年8月26日，在當地一水塘發現一具腐化男屍，經DNA比對，確定死者是其子岳躍仝。岳宗顯21日晚在北京隔離病房對《華商報》稱，岳躍仝2020年8月12日在山東榮成東山鎮汽車站候車廳走失，對於池塘男屍，他說：「頭兩年我就知道有這個事了，那個池塘裏淹死的男的不是我的大兒子。」

岳宗顯又稱：「我兒子是1.74米的身高，穿的是44、45碼的大鞋；這個人身材矮小，穿的是38碼的鞋；我兒子是長臉，他是圓頭，一看就不是；我兒子很瘦，他很胖，看上去有30多歲，是一個成年人，我兒子當年19歲，還長不成個兒。」

稱沒看過DNA報告 警沒聯繫

岳宗顯表示，在發現死屍的池塘附近有兩三個監控鏡頭，認為當時發生什麼事，公安機關應該能調查清楚。他又說沒看過DNA鑑定報告，也沒有警方的屍檢報告，「直到今天（1月21日），警方還沒有找我聯繫」。目前他已找到曾代理過操場埋屍案的律師周兆成，打算等隔離結束後，聘請他處理尋子及與警方溝通的法律事宜。

周兆成已證實此事，表示將代表岳宗顯與威海警方溝通，爭取拿到DNA鑑定報告，或者要求警方啟動重新鑑定，從而確定死者身分，「化解家屬疑慮，維護委託人合法權益」。