破產董事長深圳拾荒 曾擁千萬身家 昨返山東家人接車

有網民稱，在去年6月，有人發現在深圳龍崗的一個小區門口，經常有一名髒污、肥胖的流浪老人。他常在小區門口吃喝拉撒，令居民不勝其煩。為此，小區物業找到公益組織，希望幫助其回家。澎湃新聞報道，公益組織「讓愛回家」負責人張世偉表示，義工和老人交談時，老人自稱叫姜元陳，今年75歲，是山東煙台人。早年在煙台開了一家服裝公司，後來香港創立香港聖龍集團。之後又到深圳發展，成立深圳市聖龍發食品工業有限公司，出任董事長。身家最多達數千萬元人民幣，管理員工最多時有幾百人。

早年姜元陳曾接受廣東媒體訪問，「談笑風生」稱生意已拓展至內蒙等地，又稱他食品中的燕麥是綠色食品。天眼查信息顯示，「姜元陳」的公司共有3家，分別是深圳市聖龍發食品工業有限公司、深圳市聖龍達食品有限公司和延邊龍達食品有限公司，後兩家公司已被吊銷營業執照，「聖龍發食品」的電話也無法撥通。據中國執行信息公開網查詢結果，2017年2月，「聖龍發食品」被列為失信企業，姜元陳也被限制高消費。

曾來港經商 稱資金鏈斷裂破產

姜元陳表示，當年為擴大生意，他向銀行貸款，因供應商欠款，導致資金鏈斷裂，最終破產。他曾到處討債，但找不到債主。因無法面對這麼大的人生落差，又沒臉返鄉，便流浪街頭，拾荒為生。姜元陳山東老家一名村幹部受訪表示，上世紀90年代，姜元陳就去了香港，自此失去聯繫；直到去年深圳警方聯繫村裏，才得姜元陳在深圳街頭流浪。

家人稱不知落魄 指沒盡家庭責任

姜元陳有兩子一女，其妻仍在山東，已經70多歲，因病臥床，行動不便。當義工找到姜妻時，她情緒激動，表示姜年輕時不顧家，沒盡到家庭丈夫責任，如今也不想接他回家。他的一個兒子也稱，姜元陳年輕時辜負了妻子、兒女，家人對其有怨言也在所難免，過往的傷痛不願再提。不過，在有關方面努力下，姜元陳21日已坐上返山東的火車，並在昨午11時許抵達青島，他的兒子、女婿等人前來接車。姜元陳的兒子表示，他們從未拋棄過姜元陳，前幾年還和其有聯繫，只是後來失聯，不知其落魄，「現在一切已經過去，不希望再受到外界的打擾」。