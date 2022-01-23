美暫停4中國航空公司44赴華航班

華暫停美航班 美：不符雙邊協議

該措施於1月30日生效，直至3月29日；涉及廈門航空、中國國際航空、南方航空和東方航空。自去年12月31日起，中國當局暫停了美國聯合航空（UA）的20個航班、美國航空（AA）的10個航班以及達美航空公司（DA）的14個航班。因一些乘客的新冠核酸檢測呈陽性。

美國之音引述美國運輸部說，中國「對上述美國航空公司採取的單方面行動不符合」兩國的雙邊協議。代表3家受影響的美國航空公司的行業組織美國航空協會（Airlines for America）等表示支持華盛頓的行動，「以確保美國的航空公司在中國市場受到公平對待」。

美國運輸部又表示，如果中國修改政策，對美國的航空公司做出必要改善，美方也做好重新審視相關措施的準備。運輸部警告說，如果中國取消更多航班，「我們保留採取進一步行動的權利」。

華使館：美方不合理

環球網報道，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對此表示，美方此舉非常不合理，「我們敦促美方停止干擾和限制中國航司的正常客運航班」。劉鵬宇又稱，中國對國際客運航班的政策，採取「公平、公開、透明的方式」，適用於中外航空公司。

中國民航局網站顯示，民航局熔斷指令自去年5月1日開始實施，一直沿用至今。入境航班是否取消，與航班入境後7天內統計的境外確診輸入病例直接掛鈎。入境航班確診人數達到5宗，將引發熔斷措施。觀察者網稱，因Omicron在全球引發大規模感染潮，入境航班病例不斷上升，觸發民航局熔斷指令。自1月4日起，中國民航局暫停美國、法國、加拿大等多個國家的入境航班，其中包括44班次美國赴華航班。