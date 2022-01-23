吳尊友：Omicron強在通吃

衛健委：動態清零仍最有效

《新京報》報道，吳尊友受訪被問及中國是疫苗接種率是最高的國家之一，2022年能否打開國門，他稱原先根據歷史判斷，只要接種率達到某個臨界值，就能形成群體免疫。但Omicron出現後，特別像英美及天津疫情，「說明我們現在的疫苗還抵擋不住Omicron」，預防擴散的效果可能不像原先想像的好。中國現在採取的政策和世界大多數國家不一樣，什麼時候打開國門，還需要進一步觀察和分析。

武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯，近日參與了武漢新冠疫情早期康復者血清對Omicron的中和能力研究並發表了論文，他對《環球時報》稱，該項研究表明，得過新冠也難抵禦Omicron。

昨天的國務院聯防聯控機制記者會上，衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組長梁萬年指，面對Delta與Omicron兩大變異株，據世衛說法，Omicron可能不是最後一個變異株，因此「動態清零」仍是應對變異株的有效作法。

另外早前北京、深圳多宗確診懷疑經國際郵件傳入，衛健委疾控局一級巡視員賀青華昨表示，由污染物品導致人感染不是主要途徑，但也不排除這種可能。目前非冷凍入境物品導致感染的證據尚不充足，有待進一步研究。

（新冠疫情）