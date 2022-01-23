《半月談》發文讚揚山西省發布的通知，稱該省旗幟鮮明地要求各地執行全省統一的管控政策，不得「層層加碼」，並要求層層壓實責任，切實打通政策落實的「最後一公里」，又要求加強對隔離人員的關心關愛，文章形容這一舉措，讓返鄉群眾吃下「定心丸」，也體現出勇於擔當、銳意進取的地方執政新風。文章又指，領導幹部要堅持法治思維，做好精細化防疫的同時，盡量滿足群眾闔家團圓的需求，還要謹防「暗加碼」等變種。

此外，農業農村部昨日亦在國務院聯防聯控記者會上表示，要辯證對待春節期間農民群眾走親訪友，既要歡度節慶，更要有效防住疫情。該部門要求盡量減少外出串門、拜訪、聚餐，不要搞大操大辦，盡量壓縮人員規模，特別要加強對重點返鄉人員的排查，但一定要注意做到精細有「溫度」，防止簡單粗暴。

村支部書記稱「不走朝死裏打」 遭批評

不過「上有政策，下有對策」，日前河北邯鄲柳園鎮南楊村支部書記在微信群內下令，安排人在村口值班，「趕回河南人，不走朝死裏打」，又叫西安、天津人不要回來，偷跑回來要負刑責。當地工作人員稱因該村處於兩省交界處，河南安陽疫情嚴重，總有人半夜摸黑偷跑過來，給防疫造成困擾，村支書沒控制好情緒。柳園鎮通報已對其批評教育。

（新冠疫情）