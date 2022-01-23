地方加碼拒返鄉客 不理中央禁「一刀切」 深圳女子出差浙江 遭強制隔離酒店過年

遭隔離市民：不敢告訴家裏的娃

多地防控政策對人群分類並不精確，導致多人被「一刀切」誤傷。21世紀經濟報道，在深圳工作的廣西籍市民吳女士，為了返老家過年，特地在假期開始前10天請假。不過當她坐上高鐵時，接到老家社區人員的通知，稱由於其有中風險地區羅湖區的旅居史，回家便要「7天集中隔離+7天居家隔離」，並要承擔每天300元的酒店隔離費。結果她唯有在中途買了回程票，當天折返，回家過年成泡影。

吳女士其後發現，原來自己住的地區羅湖區被當地納為中風險地區，「我住的地方，沒在國務院公布的全國中高風險疫情地區名單上啊！國務院精確到具體的街道、社區和樓棟，並非整個羅湖區」。

防疫擴大，有人更被迫在隔離中過年。本月16日出差到浙江衢州的文女士，原計劃上周返回深圳，在18日到醫院驗核酸，結果醫院知道她來自深圳龍崗區吉華街道，就直接將她強制隔離，要在衢州酒店隔離21天，意味着她要在酒店過年。「沒敢告訴家裏的娃，他們要是知道我明天回不了家，春節也回不了家，不知道會是什麼心情」。

衛健委：須精準落實防控措施

文女士表示，出差時查過國務院公布的中高風險地區名單，她所在的住址並不在名單上，只是同一條街的富辰公寓在列。但經過多次與當地疾控部門溝通，仍然維持14＋7的結果。這顯示各地在落實防疫、認定風險區域的範圍上擅自升級、加碼，誤傷不少返鄉人員。現時多地倡導「就地過年」，很多在外打工的民眾已3年沒回家，網絡上更流行着諸如「以前，鄉愁是一張船票；現在，鄉愁是一張核酸證明」、「回家難，難於上青天」等說法。

國家衛健委昨再次重申，對於來自不同風險區域的返鄉群眾，各地要「分類、分區精準落實防控措施」，防止政策執行簡單化、一刀切，防止「層層加碼」。

縣城稱「惡意返鄉」隔離再拘留 官媒批評

在河南，鄲城縣長董鴻一句「惡意返鄉」引爆輿論，事關他日前被揭在一個會議上警告，凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，返回者「先隔離再拘留」。網民更紛紛用惡意造句諷刺：「惡意上訪，惡意揣測，惡意造謠，惡意說話，惡意呼吸，惡意活着……」

《人民日報》前晚發表評論稱，春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來「惡意」？防控疫情茲事體大，但不能一刀切，更不能動輒脅以行拘。所謂「先隔離後拘留」，既無法治意識，又少管理溫度。鄲城縣其後明確規定，外地返回者需48小時陰性證明及健康碼、行程碼，並提前向社區報備。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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