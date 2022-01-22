廣州前市長溫國輝 任廣東政協副主席

郭基煇倡加快廣鐵22號南延

《廣州日報》報道，廣東省政協常委、新鴻基地產三代郭基煇就廣州南沙發展提出建議，包括加快推進廣州地鐵22號快線南延線建設。他說，目前已建成的廣州地鐵18號線，打通南沙萬頃沙與廣州市中心的快速通道，而包括慶盛站、大涌東、南沙體育館和南沙客運港在內的南沙核心區與廣州市中心僅有一條地鐵4號慢線連接，地鐵22號快線南延線可與18號線形成協同效應，打造成為全國運行最快、暢通廣州南北的兩條交通「大動脈」。

中央去年出台「橫琴方案」、「前海方案」，廣東三大自貿區唯有南沙獨缺「方案」。郭基輝提議廣東積極向國務院爭取加快出台「南沙方案」，加强對南沙的政策支持，比如爭取到讓符合條件的南沙企業也可享受與前海、橫琴同等的15%企業所得稅優惠。

明報記者