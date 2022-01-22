京增12宗 孫春蘭促遏「散發疫情」 冬奧1200人傳火炬 機械人水底接力

北京冬奧組委昨在新聞發布會上透露冬奧火炬手的人數，中通社引述冬奧組委稱，這些火炬手由國際奧委會、中國奧委會及賽區所在省市和各贊助企業等選拔產生，來自各行各業，年齡最大的86歲、最小的14歲，還有來自20多個國家和地區的國際友人。俄羅斯衛星通訊社報道，參與火炬傳遞的包括聯大主席沙希德。中國外交部發言人趙立堅昨表示，沙希德此前已多次表達對北京冬奧的堅定支持。

俄媒：聯大主席有份傳火炬

北京冬奧組委又稱，火炬傳遞將於下月2至4日，在北京、延慶、張家口三個賽區舉行，包括11個閉環外的封閉傳遞區域，和1個閉環內的獨立傳遞區域。其中包括北京奧林匹克森林公園、頤和園、八達嶺長城等地標。新華社報道，在冬奧公園，將由水陸兩棲機械人與水下變結構機械人在水下完成火炬傳遞。這將是奧運史上首次機械人與機械人之間在水下傳遞火炬。此外，在首鋼園內還將由自動駕駛汽車完成一段火炬傳遞。

目前冬奧各項籌備工作基本就緒，不過北京疫情仍未受控。新華社昨報道，孫春蘭20日到國家速滑館、主媒體中心、國家體育場調研，考察北京冬奧會疫情防控工作並主持召開專題會議，她強調，要進一步查隱患、堵漏洞、強弱項，優化分區分類雙閉環管理，精準精細落實防疫手冊措施，保證運動員和涉奧人員安全、便利地參加訓練、比賽和工作。

雖說北京的防疫措施已經通過測試賽等檢驗，被認為可有效降低疫情風險。但孫春蘭強調，閉環管理是冬奧會疫情防控的總體要求，也是決定防控成效的關鍵。另要針對場館、住地、賽事、活動分別制定防控方案，環內人員執行同等防疫政策，環內環外嚴格區分開，人、物、環境同檢同防，確保閉環內疫情不外溢。一旦發現疫情按國際標準和防疫手冊科學規範處置，既不能影響賽事正常運行，又要防止疫情擴散。

京自月中23宗 兩感染源頭

北京日報報道，北京市疾控中心副主任龐星火昨通報，當日0時至下午4時，北京新增7宗本土確診及新增5宗本土無症狀感染者，分別來自海淀區和豐台區。龐星火稱，自15日以來，本市累計報告23宗本土病例，初步判斷為兩個不同感染來源的聚集疫情：一是由國際郵件引發，屬Omicron變異株，累計5宗報告，均在海淀區。二是由進口冷鏈引發，屬Delta變異株，累計13宗報告、5宗無症狀感染者，涉朝陽區、豐台區和房山區。

（新冠疫情）