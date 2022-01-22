北京聞風：從打虎拍蠅式反腐到「零容忍」 ／文：鍾鳴九

中紀委會議放眼「換屆紀律」

據黨內人士分析，本次會議公報是2022年反腐工作的「行動指南」，一場「攻堅戰持久戰」即將全面展開。這次會議的一大亮點，是強調「堅持以零容忍態度懲治腐敗，堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風」。其中「一切」二字突顯中共反腐力度，一方面要以「雷霆之勢」把黨員的公務行為和私德都管起來，另一方面還要「有腐必反、有貪必肅」。用習近平的話說，此舉旨在「把全面從嚴治黨向縱深推進」，從而「剷除腐敗的土壤」。

北京消息人士認為，「零容忍」是中共推進「自我革命」的一柄利劍。中共十八大以來，中央反腐從打虎拍蠅的點式反腐發展到從嚴治黨的全面反腐。10年過去，全面反腐工作更進一步，向「零容忍」階段過渡。儘管本次會議公報沒有明確提及「零容忍」的意涵，但日前新華社評論員文章註釋「零容忍」就是要不斷完善權力監督制度和執紀執法體系。

該消息人士稱，本次會議的另一大亮點是強調換屆紀律。中共二十大將於2022年下半年在北京召開。2021年十九屆中紀委五次全會的公報已對換屆紀律提出明確要求。本次公報除了再次強調「嚴肅查處拉票賄選、說情打招呼、破壞選舉等行為」，還專門新增嚴把「政治關」和「廉潔關」的內容，「兩關」並重，要求「發現一起、查處一起」。

政治監督具體化常態化

內地反腐專家透露，當前內地反腐工作呈現諸多阻力。從細處入手，從新的腐敗階段性特徵入手，接下來中共將聚焦推動政治監督具體化常態化，並繼續推動巡視巡察上下聯動格局。

該專家指出，新的腐敗階段性特徵主要有兩種，一是利益集團成伙作勢、「圍獵」腐蝕；二是腐敗手段隱形變異、翻新升級。為打擊、預防腐敗滋生，習近平在會上談到四個「任重道遠」，具有較強的針對性，而巡視巡察是中國反腐最有特色、最重要的方式之一，可以發揮綜合監督作用。

此外，中紀委六次全會前播出反腐專題片已近乎成為常規動作。從《作風建設永遠在路上》到《零容忍》，中共已陸續製作播出8部反腐專題片。黨內人士稱，這些專題片呈現出的是不同階段，中共廉政建設和反腐敗工作的新情况、新特點、新要求。今年播出的專題片《零容忍》，釋放出反腐力度不減、節奏不變，震懾效應愈來愈強的信號，值得關注。

文：鍾鳴九