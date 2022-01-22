王毅：中德應做超越差異合作者

中德外長：不搞咪高峰外交

今年是中德建交50周年，中新社報道，王毅說，中德應落實好兩國領導人重要共識，總結兩國關係發展經驗，「堅持做合作共贏的示範者、中歐關係的引領者、新型國際關係的推動者、超越社會制度差異的合作者」。王毅又回顧中德關係50年來的發展，稱「合作是最好寫照」。過去50年，中德雙邊貿易額增長超過800倍。去年雙邊貿易額克服疫情影響再創歷史新高，充分印證兩國經濟的互補性和經貿關係的韌性。王毅表示，雙方應為合作提供更好預期和政策框架，在數字、通訊、服貿、農業科技、綠色發展等領域共同打造合作新亮點。

貝爾博克稱，德方致力於同中國發展穩定的伙伴關係，將繼續奉行一個中國政策，以建交50周年為契機，深化兩國各領域交往合作，願平等對待包括中國在內各國在德企業。

兩人一致同意辦好建交50周年慶祝活動，籌備好第七輪中德政府磋商，加強對接並規劃未來合作，充分發揮高級別財金對話、外交與安全戰略對話、法治國家對話等各層級對話機制作用。在相互尊重基礎上，就人權、民主等議題平等對話，增進相互瞭解，不搞「咪高峰外交」。雙方還就加強多邊事務合作，包括中歐合作交換意見。