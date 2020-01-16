暴雨調查揭鄭州瞞報139死者失蹤者 書記徐立毅免職 8企業人員被捕

報告：總體是天災 具體有人禍

國務院調查組認定，鄭州7‧20特大暴雨災害是一場因極端暴雨導致嚴重城市內澇、河流洪水、山洪滑坡等多災並發，造成重大人員傷亡和財產損失的特別重大自然災害，鄭州市委、市政府及有關區縣（市）、部門和單位風險意識不强，對這場特大災害認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當，存在失職、瀆職行為。

鄭州地鐵違規變更停車場設計

中央定性事件「總體是天災，具體有人禍」，特別是發生地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件。鄭州市及有關區縣（市）黨委、政府主要負責人負領導責任，其他有關負責人和相關部門、單位有關負責人負領導責任或直接責任。

報告顯示，鄭州在不同階段瞞報139名死者和失蹤者，其中市級、縣級、鄉鎮和街道分別瞞報75人、49人、15人。鄭州還對因災死亡失蹤人數統計上報態度消極，不僅沒有主動部署排查、要求及時上報，反而違規要求先核實人員身分等情况再上報，以多種藉口阻礙信息報送工作。報告特別提到，8月18日至19日中央領導考察河南期間，鄭州已掌握新增遇難者12人，但仍不如實報告。本報翻查資料發現，當時考察河南的是國務院總理李克強。

對於引發廣泛關注的鄭州地鐵5號線死亡事件，調查組指其停車場圍牆按當時地面地形「百年一遇內澇水深0.24米」設計，經專家驗算「百年一遇」應為0.5米，並認定這是一宗由極端暴雨引發嚴重城市內澇，澇水冲毁停車場擋水圍牆、灌入地鐵隧道，鄭州市地鐵集團和有關方面應對處置不力、行車指揮調度失誤，違規變更停車場設計、對擋水圍牆建設質量把關不嚴，造成重大人員傷亡的責任事件。

稱京廣隧道6亡 247淹車中無人死

至於坊間疑點頗多的鄭州京廣快速路北隧道死亡事件，調查組稱共6人遇難，247輛汽車被淹沒，車內均無遇難人員，隧道內沒有巴士。調查組又批評，常莊水庫出現重大險情後，鄭州市委、市政府主要負責人和3名副市級領導都趕赴現場，但「有的撞在一起、有的困在路上」。

官方昨也宣布，鄭州市委書記徐立毅和市長侯紅遭黨內嚴重警告、政務降級，周口市委書記安偉接任鄭州書記；鄭州副市長吳福民被撤除黨職、政職；鄭州副市長李喜安和陳宏偉則受到政務記大過處分。

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