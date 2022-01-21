衛健委：生育旺盛期婦女減 致出生率降

據中國網、 觀察者網等報道，楊金瑞表示， 「十三五」時期20-34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，2021年相比2020年減少了473萬，這是帶動出生率下降的重要因素。此外，作為新的婚育主體90後、00後年輕人婚育觀念顯着變化。育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。楊金瑞稱，生育養育教育成本偏高等其他因素，也對出生率下降產生影響。

在發布會上，中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健警告稱，「中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但是這個窗口期即將關閉」。宋健表示，中國未來能否平緩出生人口下降趨勢，關鍵在於生育率能否有所提升。

國家衛健委表示，下一步將指導各地依法組織實施三孩生育政策，積極出台支持措施。目前25個省份完成條例修訂，部分省份已制定實施方案。在發布會上，浙江省衛健委副主任曹啓峰表示，浙江將改善保障性住房配給機制，對多孩家庭予以傾斜，提高三孩家庭住房公積金貸款額度並予優先放款。