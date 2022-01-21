揭成都違建別墅群 前調查記者遭刑拘

【明報專訊】內地媒體人、前調查記者宋陽標前晚與外界失聯，此前他曾在個人微信公衆號揭露四川省成都市錦江區存在違建別墅群。昨（20日）凌晨，宋的家人接到成都市公安局錦江分局員警電話，稱其因涉嫌在網絡「尋釁滋事」被刑事拘留。
山東濟南南部山區經官媒披露存在大批違建別墅，地方當局迅速介入拆除整改。據自媒體「經邦濟民」報道，該公衆號近期接到投訴，稱成都市錦江區三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅，「豪華程度遠超被查處的秦嶺及濟南的違建別墅」。
公安指涉網絡尋釁滋事
前述信息發布在公衆號後，營運公衆號的宋陽標前天晚上與外界失去聯繫。當晚，宋計劃從成都雙流機場飛往南京。昨日凌晨，宋的家屬收到成都市公安局錦江分局員警電話，確認宋陽標因涉嫌在網絡尋釁滋事被刑事拘留。據多名知情人稱，事件直接與披露成都錦江區三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅相關。
據「經邦濟民」報道，三聖花鄉位於成都市錦江區，先後打造了 「花鄉農居」、「幸福梅林」、「江家菜地」、「荷塘月色」、「東籬菊園」五個主題景點。但是景區內存在大量違建別墅，大多被商人用來做經營場所。報道指，這些別墅不但在沒有取得土地使用證、建設許可證的情况下違法建設，且眾多涉餐飲的違建，還對風景區的環境安全造成巨大威脅。
公開資料顯示，宋陽標是內地調查記者，曾在《時代周報》等媒體任職，近年從事自媒體工作。成都方面暫未對事件作出回應。昨晚在內地網絡則出現將「三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅」的說法，稱作「自媒體黑文」，稱當地人「都不會將這些農家樂與別墅扯上關係」。