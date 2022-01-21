揭成都違建別墅群 前調查記者遭刑拘

山東濟南南部山區經官媒披露存在大批違建別墅，地方當局迅速介入拆除整改。據自媒體「經邦濟民」報道，該公衆號近期接到投訴，稱成都市錦江區三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅，「豪華程度遠超被查處的秦嶺及濟南的違建別墅」。

公安指涉網絡尋釁滋事

前述信息發布在公衆號後，營運公衆號的宋陽標前天晚上與外界失去聯繫。當晚，宋計劃從成都雙流機場飛往南京。昨日凌晨，宋的家屬收到成都市公安局錦江分局員警電話，確認宋陽標因涉嫌在網絡尋釁滋事被刑事拘留。據多名知情人稱，事件直接與披露成都錦江區三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅相關。

據「經邦濟民」報道，三聖花鄉位於成都市錦江區，先後打造了 「花鄉農居」、「幸福梅林」、「江家菜地」、「荷塘月色」、「東籬菊園」五個主題景點。但是景區內存在大量違建別墅，大多被商人用來做經營場所。報道指，這些別墅不但在沒有取得土地使用證、建設許可證的情况下違法建設，且眾多涉餐飲的違建，還對風景區的環境安全造成巨大威脅。

公開資料顯示，宋陽標是內地調查記者，曾在《時代周報》等媒體任職，近年從事自媒體工作。成都方面暫未對事件作出回應。昨晚在內地網絡則出現將「三聖花鄉轄區內存在大量違建別墅」的說法，稱作「自媒體黑文」，稱當地人「都不會將這些農家樂與別墅扯上關係」。