赴京尋子14日打23份散工 染疫揭「最辛苦中國人」

「1月10日0:00-1:45，在胡大簋街三店工作；2:00到達胡大簋街二店工作；3:00到達建國門壹中心1座工作……9:00到達順義區麗宮別墅工作」，這篇引起各方關注的軌迹通報，顯示岳榮貴（化名）從本月1日到14日沒有休息，常在凌晨搬運建築材料，足迹遍佈東城、西城、海淀等多區。唯一一次進餐廳，也是獨自用餐。

曾到10多城市 在京搬運收垃圾

綜合內地媒體報道，岳榮貴原是威海船員，因長子岳躍仝前年失蹤，報警求助，想讓公安透過定位手機及監控尋人，但當局過了3個月才立案。無奈之下，他獨自踏上尋子之路，邊打工邊尋人，「天津，河南安陽，河北衡水，山東泰安、濟南等等，去了十多個城市，沒有任何信息」。

因兒子曾在北京做過幫廚，他去年來到北京，用700元人民幣租下在東五環外、石各莊村一個面積約百呎的房間。平時他在微信群組接散工，主要是搬抬物料收垃圾，通常一次能賺200至300元。但因貨車只能晚上進城，他通常要凌晨開工。「上午睡覺，睡四五個小時，中午再出去找活，這樣就能多掙點」。

一人要養六口 謝絕捐款

岳榮貴稱，拼命打工是因為要養一家六口，父親癱了，母親胳膊斷了，弟弟要照顧母親，他妻子又要照顧上小學12歲的小兒子。不過當他知悉自己被稱為「流調中最辛苦的人」，他稱不覺得自己辛苦和可憐，「我只是好好幹活，我不偷不搶，靠自己的力氣，掙了錢找孩子，就是為了生活，為了照顧這個家」。他亦謝絕熱心人士的捐款，稱自己不收一分錢，只想找回兒子。

指控當局卸責 山東核查

官方通報指，岳榮貴曾在17日到郵局寄信，他稱自己寄的是上訪信，因兒子走失案被威海市公安局和榮成市公安局互相推諉，他到山東省公安廳及北京上訪。去年10月，當局要他去榮成市立第二醫院認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子」。

事件引起全國關注，不少網民均轉發帖文幫忙尋子，不過微博關鍵詞 「#流調中最辛苦的中國人」在微博已被刪。《法治日報》報道，目前威海市公安局正對事件展開核實處置；山東省公安廳亦關注此事，督促威海市局加快核查。

（新冠疫情）