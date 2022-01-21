第六次全會閉幕 通過公報 中紀委：嚴肅換屆紀律

新華社報道，全會公報指出，出席全會的有中紀委委員125人，列席242人。中共總書記習近平出席全會並發表講話。李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等黨和國家領導人出席會議。全會總結2021年紀檢監察工作，部署2022年任務，審議通過了趙樂際所作的中紀委常委會工作報告。

強化對「一把手」日常監督

全會指出，圍繞「十四五」開好局加強政治監督，嚴肅查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，加大國企、金融、政法、糧食購銷、開發區建設等領域反腐敗力度。對於中共二十大，全會提出堅持全面從嚴治黨戰略方針，堅定不移將黨風廉政建設和反腐敗鬥爭進行到底，持續深化不敢腐、不能腐、不想腐一體推進。

全會要求各級紀檢監察機關要提高政治站位，堅守職責定位，在維護黨的集中統一領導、督促落實黨的理論和路線方針政策、捍衛黨的先進性和純潔性上忠誠履職，包括聚焦「國之大者」推動政治監督具體化常態化。嚴肅換屆紀律風氣，嚴把政治關和廉潔關，對拉票賄選、說情打招呼、破壞選舉等行為，發現一起、查處一起。主動應對反腐敗鬥爭新形勢新挑戰，對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟，對年輕幹部從嚴教育管理監督。

促斬斷權力與資本勾連紐帶

全會又要求着力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶。嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險。堅決查處基礎設施建設、公共資源交易等方面腐敗問題，持續推進金融領域腐敗治理，深化國企反腐敗工作，深化糧食購銷等領域腐敗專項整治。探索實施行賄人「黑名單」制度。