滬GDP破4萬億元 推動人工智能等發展

至於2022年目標，人民網報道，龔正建議全市GDP增長5.5%左右，地方一般公共預算收入增長6%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.2%左右等。居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右。龔正表示，今年將全力推進集成電路、生物醫藥、人工智能三大產業的「上海方案」，加快培育壯大發展新動能，強化新賽道佈局和終端帶動。

蘇GDP增長8.6%

另據《新華日報》報道，去年江蘇省的GDP突破11萬億元，緊隨廣東之後。在同日開幕的江蘇省十三屆人大五次會議上，代省長許昆林作政府工作報告，表示江蘇在去年GDP達11.6萬億元，增長8.6%，人均達到13.7萬元；一般公共預算收入增長10.6%。去年實際使用外資達到288.5億美元、增長22.7%，續保持內地首位。而今年江蘇的GDP目標定在增長5.5%以上。