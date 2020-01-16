粵推進深港口岸經濟 對接北都發展 政府工作報告：GDP達12.4萬億 今年目標增長5.5%

明報駐廣州記者

與前日開幕的廣東政協一樣，本次廣東人大在發生疫情的深圳、珠海、中山設分會場。59歲的王偉中預計將在本次人大會議中當選廣東省長。他在報告中向前任、已出任新疆書記的馬興瑞「致以崇高敬意」，引來全場掌聲。王偉中稱，廣東GDP前年受疫情影響僅增長2.3%，並將去年增速目標定為6%以上，最終超額完成，增長8%；但今年目標則進一步調低至5.5%。

人大開幕 王偉中致敬馬興瑞

王偉中稱，去年廣東居民人均可支配收入44993元，同比增長9.7%；今年將與經濟增長基本同步。全省進出口總額突破8萬億元，增長16.7%，今年增速目標為3%。海關總署廣東分署昨日發布的數據顯示，2021年廣東外貿出口為5.05萬億元，增長16.2%，進口達3.22萬億元，增長17.4%，其中東盟連續兩年力壓香港成為廣東最大貿易伙伴，粵港進出口總額為1.17萬億元，增長16.2%。

王偉中表示，今年將縱深推進「雙區」（粵港澳大灣區和深圳建設中國特色社會主義先行示範區）建設和深圳綜合改革試點，全面推進橫琴、前海兩個合作區建設，推動國家重大發展戰略落地落實。在大灣區方面，將加快打造國際一流灣區和世界級城市群，支持港澳更好融入國家發展大局（見表）；加强規則銜接、機制對接，深入推進「灣區通」工程和「數字灣區」建設；抓好皇崗口岸重建工程，創新口岸通關模式；推進香港科技大學（廣州）、大灣區大學建設，提升港澳青年創新創業基地功能等。

在深圳先行示範區上，將高水平規劃建設深港口岸經濟帶，積極對接香港「北部都會區」發展策略，拓展深港合作新空間。廣州將建設大灣區碳排放權交易平台，提升南沙粵港澳全面合作示範區開發開放建設水平。前海深港現代服務業合作區將探索行政區和經濟區適度分離下的新型管理體制，推動金融開放、法律事務、服務貿易、人才引進等支持政策覆蓋至擴區後全部區域，提升深港服務業合作水平。

兩提斬榕樹 稱防破壞性「建設」

此外，王偉中在報告中兩次提廣州早前發生的斬榕樹風波，指「形式主義、官僚主義不同程度存在，城市治理體系和治理能力還不能完全適應新形勢新要求，特別是廣州市發生大規模遷移砍伐城市樹木問題，教訓極其深刻、代價刻骨銘心，必須舉一反三、引以為戒」。他還稱要堅決防止出現急功近利、大拆大建等破壞性「建設」問題，加強古樹名木保護。

在廣州斬榕樹風波後卸任廣州市委書記、到廣東省人大任職的張碩輔，本次大會上亦在主席台就坐。

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