瀋陽推張作霖大帥幣交通卡 網民：知誰殺李大釗？

交通卡適用地鐵巴士 當局道歉

瀋陽文博中心昨日中午在微博發布圖文消息，稱瀋陽盛京通公司推出張作霖「大帥幣」交通卡，可用於乘搭地鐵和巴士。圖片顯示，「大帥幣」卡上印有張作霖的頭像，還附有介紹文字。網上一片熱議，有網民質問「知道李大釗是誰殺的嗎？」，也有說「這種舊軍閥，即使沒被釘在耻辱柱上，也不該給他立碑刻傳吧？」。

至昨晚，瀋陽文旅局官方微博「瀋陽文旅資訊」發聲明，稱「張氏帥府博物館在交通卡文創產品設計中策劃不當，上級主管單位瀋陽市文博中心把關不嚴，該產品雖尚未公開發行發售，但造成不良社會影響，現向公眾誠摯道歉」。聲明又稱，經研究，給予瀋陽市文博中心主要負責人和張氏帥府博物館相關負責人停職，並將按照相關規定進一步處理。

張作霖生於1875年。1927年4月28日，他在北京西交民巷京師看守所下令絞死李大釗等20名國共人士。1928年被日本人炸傷後不治。其子為在西安事變被蔣介石軟禁的張學良。