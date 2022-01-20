麻醉師直播病人婦科手術被捕

B站：永久封帳 醫院消息：嚴肅處理

日照警方前日通報稱，當天接獲舉報，調查涉事醫院相關人員後，拘捕厲男，目前已經立案，正在進一步偵查中。B站同日表示，經內部核查，涉事直播間上周六直播過程中被多次警告及切斷，隨後被永久封禁，已向公安機關舉報，並將積極配合警方調查取證。

澎湃新聞網報道，日照市中心醫院黨院辦公室一名工作人員昨日證實，厲是該院麻醉師，院方關注此次事件，目前公安部門已介入調查，正等待調查結果。該院宣傳科一名工作人員則說：「等警方出了結果後，我們也絕不姑息，嚴肅處理。」日照市東港區衛生健康局表示，以公安機關的調查結果為準。

《中國婦女報》在微博指出，厲置道德和法律於不顧，打着直播的旗號破壞正常就診環境，傷害患者對醫生的信任，失去了最起碼的倫理道德；平台責任也不容忽視，這樣無下限的直播應在第一時間立即處理，而不是多次警告主播後才切斷，令直播畫面流出，對患者造成二次傷害。

內地《醫師法》規定，醫師在執業活動中有泄露患者私隱或個人信息的行為，將被警告，沒收違法所得，並罰款1萬元至3萬元人民幣，情節嚴重者會被責令暫停6個月至1年執業活動直至吊銷醫師執業證書。