粵政協主席：港委員為選舉發揮作用 十二屆五次會議開幕 籲助港澳青年粵創業

防疫設分會場 港澳委員「數字政協」收看

因應防疫要求，今次大會在廣州設主會場，在深圳、珠海、中山設分會場，居住在香港、澳門的委員則透過「數字政協」平台收聽、收看。現任廣東省政協委員共有784人，昨日實到587人。王榮回顧去年工作時提到，廣大港澳委員不為疫情阻隔所困，積極參加網上履職活動，深刻學習國家主席習近平、中共中央對港澳工作的决策部署，堅決擁護和支持完善香港選舉制度、「愛國者治港」、「愛國者治澳」方針，為香港特別行政區成功舉行選舉委員會選舉和立法會選舉發揮積極作用，有力推動「一國兩制」行穩致遠。

對於今年的工作計劃，王榮表示，要支持港澳委員發揮「雙重積極作用」，促進同港澳各界交流交往交融，為港澳青年在粵創新創業創造條件，推動港澳台同胞更好融入國家發展大局。他說，習近平曾提出，港澳政協委員有「雙重積極作用」，即在內地為國家經濟社會發展發揮積極作用，在港澳地區為維護香港、澳門長期繁榮穩定發揮積極作用。

有委員倡免稅業打造灣區新經濟增長點

就大灣區發展，王榮指出，要聚焦「雙區」（粵港澳大灣區和深圳建設中國特色社會主義先行示範區）及前海、橫琴兩個合作區建設，圍繞深化三地規則銜接和機制對接、推進深港河套科技創新合作平台建設、科學編制橫琴總體發展規劃等開展調研協商，提出前瞻意見建議。

此外，廣東省政協委員、華南理工大學工商管理學院教授牛保莊昨在「委員通道」表示，當前跨境購物已成為各國消費新模式，廣東的經濟總量、社會消費品零售總額、出入境客流均居全國首位，擁有發展「免稅經濟」的良好支撑條件。牛保莊提議，應積極向國家爭取相關政策支持，在廣州、深圳等中心消費城市試點，發揮前海、橫琴自貿片區政策優勢和區位優勢，形成廣東「購物天堂」的品牌效應，將免稅業打造成為大灣區新的經濟增長點。