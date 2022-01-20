香港中美論壇 多國前政要籲兩國和解

曾培炎：兩國應踐行3原則

中美交流基金會與中國國際經濟交流中心昨聯合舉辦第三屆「香港中美論壇」，以「超越分歧 聚焦合作」為主題，討論中美關係的發展及對世界的潛在影響。愛爾蘭前總統瑪麗羅賓遜（Mary Robinson）、新加坡前總理吳作棟強調中美兩國需要在應對氣候變化、經濟復蘇和貿易等關鍵領域展開合作。加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chretien）、日本前首相福田康夫和中國國際經濟交流中心理事長曾培炎也強調了中美合作的重要。

曾培炎認為，中美應堅持兩國元首去年底視像會晤視時提出「相互尊重、和平共處、合作共贏」的戰略框架，「只要秉持並踐行這三個原則，就能推動中美關係沿正確的軌道不斷前進」。他表示，加強抗疫合作、加強應對氣候變化合作、加強經貿合作、加強科技合作，對中美都有好處。

吳作棟建議中美「避免因分歧而發生衝突，擁抱良性競爭，擴大合作」。他表示，台灣會否成為（中美）交戰的理由，這是最令人擔心的，認為在美國介入下，如中國大陸認為和平統一無望，台海或將面臨災難後果。

至於中美貿易戰，福田康夫特別提醒要注意1980年代日美的貿易戰及「廣場協議」對日本經濟的影響。對於美國在新疆、香港等人權問題上批評中國，他認為處理好兩國間的貿易糾紛更重要。美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）也表示，中美在經貿等相關議題上不應「以牙還牙」，而須在短期內培養合作的習慣，包括立即取消貿易關稅，並就國家安全的定義達成共識，以便雙方繼續進行商業活動，並重啟科學合作。

中美交流基金會由前特首董建華於2008年成立。當時董建華曾表示，希望通過促進中美兩國的決策者、商界領袖、學者、智庫等開展坦誠和建設性的交流，搭建兩國間的橋梁。

明報記者