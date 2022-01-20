外交部：已向部分參加冬奧美官員發簽證

外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上以回答問題的方式說：「中方已經向美方由政府官員組成的團隊部分成員審發了相應簽證。美國來華參加北京冬奧會團隊中包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照。」對於美方為這些官員申請簽證，與此前聲稱不派官方或外交代表出席北京冬奧會之間是否有矛盾的問題，他表示：「你應該去問美方。」

白宮：提供領事外交安全服務

白宮去年12月6日宣布美國不派官方代表團參加北京冬季奧運會，還特別提到新疆侵犯人權的問題。中國外交部之後證實美國政府為18名國務院和國防部人員申請簽證參加北京冬奧會。白宮國家安全委員會發言人稱是打算提供領事和外交安全服務，以確保運動員、教練員和工作人員安全，強調「外交抵制」立場不變。

北京冬奧會定於在2月4日至20日舉行，綜合波蘭通訊社、路透社報道，波蘭總統府國際事務辦公室主任雅庫布‧庫莫奇（Jakub Kumoch）18日表示，總統杜達將會出席北京冬奧會開幕禮，在現場支持波蘭運動員。庫莫奇說，總統傳統上會參加奧運開幕禮，如果波蘭疫情或邊境安全局勢不發生變化，杜達將按計劃飛往中國出席冬奧會。

波蘭總統將出席冬奧開幕禮

針對美國為首的部分西方發起外交抵制行動，庫莫奇表示，波蘭是一個主權國家，可以自行決定本國的對華政策，「波蘭是美國的盟友，但波蘭也與中國保持着非常友好的關係」。

路透社稱，杜達與中國維持着積極的關係，在其他中歐國家派出較低級別官員參會時，杜達反而「出人意料地」親自現身中國-中東歐國家領導人峰會。杜達還曾表示，波蘭要發揮其地理位置優勢，提升該國在歐洲與中國貿易中扮演的角色。

至目前為止，除俄羅斯總統普京，確認出席北京冬奧會的歐洲國家元首少之又少。對波蘭總統將出席開幕禮，中國外交部發言人趙立堅昨表示「熱烈歡迎」，他說這充分表達了國際社會「一起向未來」的共同心願。