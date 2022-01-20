深圳市民收境外包裹 健康碼變黃

一名深圳市民18日在網上稱，因收到來自香港九龍的包裹，健康碼變「黃」了。另一名深圳網民說，她去年12月底網購了日本的酒。18日到貨後，當晚健康碼變為黃碼。中新經緯報道，深圳12345政務服務便民熱線工作人員表示，這段時間收到境外快遞，健康碼有可能會變黃，但目前沒有更多資料和統一規定。

本月17日深圳公開的一起病例溯源也有相似情况。據通報，感染者從事境外冷凍試劑收發貨工作，本月12日分拆來自北美的快遞，15日核酸初篩陽性，不排除是由暴露於境外輸入的新冠病毒污染物品引起。

京增5本土Delta感染 均為冷庫工

在昨日下午舉行的北京市疾控中心通報，昨日0時至下午6時，北京市新增5名本土核酸檢測陽性者。4人為同一單位冷庫裝卸工，另1人為同住密切接觸者，一同從事冷庫裝卸工作。北京頭條報道，其中兩位感染者同住在房山區長陽鎮北廣陽城大街8號單位宿舍，另3人同住在豐台區每萬柳園社區。市疾控中心從5人身上均檢測出Delta變異株特異性突變位點。目前北京海淀、朝陽、房山和豐台4區均已出現陽性病例。

國家衛健委網站消息，18日內地新增本土個案55宗，其中河南報告33宗，天津14宗，廣東珠海市6宗、深圳市1宗；北京1宗。

（新冠疫情）