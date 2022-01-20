疑播疫源頭 內地加強國際郵件消毒 穗收件者免費驗核酸 滬郵工上班14天隔離14天

官員：特定條件下病毒不死亡

北京上周六（15日）通報一宗Omicron本地個案，該病例與近期國內Omicron變異株存在差異；與去年在北美、新加坡等地部分毒株較似。患者在11日拆過本月7日寄出、途經美國及香港的郵件，而當局在郵件包裝內部、外部以及裏面的文件都檢測到核酸陽性，而且是Omicron變異株。當局抽驗同一批、尚未拆封的其他國際郵件中，亦檢出陽性，推測源頭是跨境郵件。

據《新京報》，北京市海淀區疾控中心主任江初表示，在同一地區發來的其他國際郵件中，測出跟美、加變異株高度同源的病毒，說明是郵件「感染」在前。同時患者的變異株測序，在國內的數據庫亦對不上，病例又沒有接觸過境外或高風險人群，最終形成這一溯源推論。

不過病毒要傳染人，首先要是活性病毒，而不是病毒「屍體」。過往內地曾在海鮮、水果食品中檢出核酸陽性，但病毒量低。江初表示，這可能在一種特殊情况下發生，例如有較大污染源，造成郵件嚴重污染，而運輸中密封得很好，正值冬天亦有利病毒存活。同時患者可能沒有洗手和戴口罩，最終被感染。

江初又表示，整個郵寄過程長達8天，但郵件檢測出的病毒量超出預期，「這讓我們對新冠病毒有了新的認識，再次給我們敲響了防範病毒的警鐘」。

金冬雁：需測試能否分離活體病毒

不少海外學者稱，物傳人的可能很低。綜合加拿大廣播公司（CBC）及英國廣播公司（BBC）報道，加拿大達拉拉娜公共衛生學院的副教授巴納吉（Anna Banerji）稱，不認為中國的說法有科學依據，經空氣傳播的Omicron在運往世界各地的信封上「絕不會存活」。香港大學生物醫學教授金冬雁指出，需要測試能否從紙張上分離出活體病毒，並證實活體病毒與感染者攜帶的病毒100%同源，才可證實推論。而如果是死去的病毒，「對確認源頭來說沒有實際意義」。

為慎防郵件傳人，目前國家郵政局已下發通知，築牢國際郵件快件疫情防控屏障，嚴防境外疫情通過寄遞渠道輸入。國家郵政局市場監管司副司長邊作棟昨表示，國際郵件到達內地後，至少4次消毒，物流派送從業員的疫苗接種率達98%。

多地加強郵件消毒工作，上海專門設置了國際郵件互換局隔離區，落實封閉式的閉環管理。上海郵政在隔離區附近租下賓館，對區內員工實行集中住宿管理，採「14+7+7」工作模式（即14天工作，7天集中住宿點隔離，7天居家隔離）。廣州亦宣布近日收到國際郵件的人士，今起要做核酸檢測，而且免費。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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