京增3感染 再有國際郵件陽性

據《新京報》、北青網等報道，2宗確診在海淀區，目前當已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤管控；1宗核酸檢測陽性則在朝陽區，該感染者身上驗出Delta變異株特異性突變位點陽性，防疫人員昨將其在即將開往山東威海的列車上進行管控。

北京市醫保局、市衛健委、市發改委及市財政局近日聯合印發通知，將公立醫療機構單樣本核酸檢測價格降低至35元（人民幣，下同），通知還強調，各類檢測機構不得收取「加急費」。

「北京順義」微信公眾號消息，昨晨6時許，順義疾控在海淀陽性病例接觸的陽性國際郵件的同批次貨物的一份文件中，驗出核酸陽性，接收該文件的公司位於南法信鎮航港大廈內。順義區疾控部門迅速開展相關流調、臨時管控、環境消毒等工作。 央視報道，北京市郵政管理局昨稱，目前北京郵政已強化國際郵件處理和投遞環節、郵件和場地消毒、核酸檢測、疫苗接種等工作。

北京17日通報當地首宗Omicron感染者曾接觸國際郵件，該郵件於1月7日由加拿大發出，經美國及香港到達北京。加拿大全球新聞網引述加國衛生部長杜克洛斯（Jean-Yves Duclos）認為，北京這一說法「不尋常」，表示將尋求公共衛生機構專家來研究此事。

另據國家衛健委披露，內地前天新增本土病例127宗，包括河南102宗，天津18宗，另廣東珠海市5宗，北京1宗及陝西1宗。

（綜合報道）

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