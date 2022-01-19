上月曾與彭帥觀滑雪賽 姚明：與彭帥聊得很開心

姚明現任中國籃球協會主席、全國政協委員。上月《環球時報》記者陳青青在Twitter發布影片和照片，顯示彭帥與姚明及兩名退役奧運冠軍帆船運動員徐莉佳、乒乓球運動員王勵勤，現身上海國際雪聯（FIS）城市越野滑雪中國巡迴賽，畫面可見彭帥與姚明交談，彭帥面帶微笑，姚明說話的內容則聽不清楚。彭帥並在現場接受新加坡《聯合早報》訪問稱：「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

部分記者聽到姚指彭「挺好」

陳青青也報道了姚明前日的發言，但沒有提及彭帥。美國之音電台報道，姚明前日稱，他和彭帥認識快20年，「我們聊得很開心……由於不太熟悉雪上運動，我們問了很多有關比賽的問題」。報道指出，在「世界的冬奧」這次活動中，聽不清楚姚明是否說了彭帥沒事，包括翻譯在內的一些人聽到他說「那天她挺好」，但其他人認為姚明說的是「那時情况我們都挺好」。

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾與彭帥通話後稱，彭帥安全無虞。國際女子網球協會（WTA）則宣布，出於對彭帥的擔憂，暫停所有在中國舉辦的賽事。

此外，美國早前宣布對北京冬奧進行外交抵制。被問及中美關係時，姚明把體育和文化盛會比作小時候外公帶他在上海參加的城隍廟廟會，「去到那兒以後，有時候看到，哪怕平時會吵架的鄰居，他都會互相點點頭，然後接着帶自己的孩子去，該玩什麼玩什麼，該燒香燒香，該幹嘛幹嘛，我覺得，我們需要更多一些這樣的『廟會』」。

稱對佐高域被澳洲驅逐出境感可惜

至於網球「一哥」佐高域被澳洲驅逐出境，姚明表示事件令人遺憾，惟強調自己不了解澳洲防疫政策，沒有資格評論，「作為一名過去的運動員，其實我覺得很可惜，對於運動員來說，失去這樣一次機會，對於觀眾來說，也失去了一次欣賞他的球技的機會」。