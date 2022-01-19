斯洛文尼亞總理：與台洽互設代表處

據中央社，揚沙接受印度國營電視台訪問時，被問到有無打算提升對台關係，他指斯洛文尼亞與台灣保持正常關係，去年就曾與台灣衛福部長陳時中通話，交換防疫經驗；同時表態支持台灣參與世衛組織。他又透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，級別與大部分歐盟國家設在台灣的機構相同。他指出，兩岸之間的生意人有着密切往來，北京無道理阻止其他國家與台建立經貿關係。對於立陶宛因設立以「台灣」為名的代表處，遭中國經濟報復，他認為中方試圖孤立小國是「駭人聽聞」的（terrifying），長遠對各方都沒好處。

樂玉成：台灣邦交國早晚清零

揚沙去年9月曾以歐盟輪值主席國身分致函27個成員國，稱歐盟必須與立陶宛一起抵制中國的壓力，不能向貿易威脅屈服。台灣外交部昨表示，揚沙是台灣多年好友，並稱將持續與包含斯洛文尼亞在內的全球民主伙伴深化各領域交流，共創互惠互利且具韌性的緊密伙伴關係。

另外，大陸副外長樂玉成昨在北京出席2022宏觀形勢年度論壇時提到，大陸在反對台獨的問題上沒有任何退讓和妥協餘地，堅信中國必將統一，台灣所謂的「邦交國」清零是早晚的事。中美洲國家尼加拉瓜上月與台斷交，與北京復交，台灣剩14個邦交國。