讓商家助建3萬呎私家園林 京前副市長圓「設計夢」

陳剛與郭文貴有多次交集

片中披露，陳剛2006年年僅40歲出任北京市副市長，負責國土、住房和城鄉建設等工作，其間收受企業老闆的房產、巨款等，陳剛則為企業老闆在規劃設計方案審批等方面提供幫助。2002年至2014年， 陳為滿足「設計夢」，讓老闆出資數千萬，分兩期在懷柔建造一座佔地逾3萬呎的私家園林。內部裝飾奢華，建有半懸空的泳池、人造沙灘、按摩房等場所。陳剛經常帶家人親友、商人到此玩樂，沉醉於自己打造的「品質生活」空間。除這座園林，陳還曾要求老闆在京城黃金地段為他量身打造別墅。

陳剛在2021年受賄罪成，被判有期徒刑15年。他在片中懺悔說道：「感恩黨的審查和法律的制裁，這些都對你是一種救贖，是一種拯救。」

此外，內媒曾報道，陳剛在北京任職副市長期間，與已逃到海外的北京政泉控股實際控制人郭文貴有多次交集，亦曾多次幫助郭的公司違建合法化，包括盤古大觀項目。