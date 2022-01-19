中共十九屆中紀委六次全會開幕 習：零容忍腐敗 縱深推進從嚴治黨

每年年初召開的中紀委全會，是外界觀察新一年中國反腐走向的重要窗口。今年最關鍵政治任務是中共二十大召開，此次中紀委全會也備受矚目。本屆中紀委六次全會為期3日，央視新聞報道，中央政治局7名常委昨日全部現身，會議由中紀委書記趙樂際主持，習近平發表講話，指出中共十八大以來，中央以前所未有的勇氣和定力推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，清除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患，管黨治黨寬鬆軟狀况得到根本扭轉。但全面從嚴治黨「必須長期堅持、不斷前進」。

中紀委：去年首9月處分貪腐41萬人

中紀委在全會召開前公布，去年首9個月針對貪腐等問題共立案47萬宗、處分41.4萬人；其中處分省部級「老虎」22人、廳局級幹部2,058人、縣處級幹部1.7萬人。同時還通過官方媒體播出五集反腐電視專題片《零容忍》，包括孫立軍等諸多落馬官員出鏡懺悔，以宣傳十九大以來「打虎」成果。中紀委官網對此發文稱，2021年的打虎節奏充分彰顯中央深入推進全面從嚴治黨、正風肅紀反腐的堅定決心和必勝信念，釋放出將「嚴」的主基調長期堅持下去的強烈信號。

習提9堅持 抓住「關鍵少數」

習近平在會議中提出9個堅持，強調要堅持黨中央集中統一領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持以黨的政治建設為統領，堅持嚴的主基調不動搖，堅持發揚釘釘子精神加強作風建設，堅持以零容忍態度懲治腐敗，堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風，堅持抓住「關鍵少數」以上率下，堅持完善黨和國家監督制度，形成全面覆蓋、常態長效的監督合力。

腐敗和反腐敗較量仍激烈

他指出，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵，防範利益集團成伙作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠。他提醒領導幹部，特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾淨做事。對於年輕幹部，習近平提出要教育管理監督，引導他們成為忠誠可靠的幹部。看清一些事情該不該做、能不能幹，守住拒腐防變的防線。

趙樂際則代表中紀委常委會作題為《運用黨的百年奮鬥歷史經驗推動紀檢監察工作高質量發展，迎接黨的二十大勝利召開》的工作報告。《人民日報》昨日還刊發趙樂際的文章《以偉大自我革命引領偉大社會革命》，指出要「堅持刀刃向內，以零容忍態度懲治腐敗」。他引述中共十九屆六中全會的決議指出，腐敗是中共長期執政的最大威脅。強調中共與腐敗「水火不容」，要堅決鬥爭到底。

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