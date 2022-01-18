疫情嚴峻 冬奧取消公開售票

2021年9月30日，北京冬奧會新冠病毒疫情防控關鍵政策發布，明確不面向境外觀眾售票，僅面向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

另據交通運輸部微信公眾號消息，交通運輸部印發通知，要求做好春運期間的疫情防控和運輸服務保障工作。通知提出，要落實北京冬奧會防疫要求，督促經營者嚴格查驗經北京、張家口的省際、市際巴士旅客的48小時內核酸檢測陰性證明。

通知還要求落實首都嚴格進京管理聯防聯控機制工作部署，暫停14日內有感染者城市和陸路邊境口岸所在區縣進京道路客運服務，繼續暫停進京旅遊包車。

北京市政府發言人徐和建昨在疫情防控發布會表示，Omicron為疫情防控帶來更大風險。北京已進入冬奧時刻，面臨「外防輸入、內防反彈」的雙重壓力，要求各級部門要保持應急狀態，全力以赴一體推進冬奧防疫和城市防疫。徐和建強調，不主動報告或不配合防疫工作，造成嚴重後果的，將追究相關責任。

（新冠疫情）