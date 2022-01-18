北京：首宗Omicron 或「國際郵件」播疫

《北京日報》報道，龐星火稱，病例自述，在此期間其僅接觸郵件外包裝。據已採集該國際郵件環境標本22件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株。截至目前，在運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸者均為陰性。

深圳現Omicron 疾控中心：疑分拆北美快遞中招

深圳市前日亦報告一宗Omicron個案，深圳市疾控中心昨表示，該病例與全球數據庫中北美序列的基因組100%同源。該病例從事境外冷凍試劑收發貨工作，1月12日分拆來自北美快遞且未做個人防護，不排除因此感染可能。國家郵政局昨發出通知表示，嚴防境外疫情通過寄遞渠道輸入，減少從境外疫情高風險國家和地區郵購、快遞物品。

國家衛健委公布，內地前日新增本土確診163宗，其中近期疫情焦點的天津市大增80宗。另外還有河南68宗、廣東9宗、陝西5宗及廣西1宗。

無數字 國際奧委會：確信冬奧村接種率100%

另據環球網報道，國際奧委會（IOC）15日明確表態稱，北京冬奧會運動員村內相關人員接種疫苗率接近100%。IOC沒有透露確切數字，但確信幾乎每名選手都會接種疫苗，因為「只有完全接種疫苗或獲得醫學專家小組有效醫療豁免的人，才能直接進入2022年北京冬奧會閉環系統」。

（新冠疫情）